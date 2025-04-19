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Правнук водрузившего Знамя Победы над рейхстагом Кантарии воюет в зоне СВО

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

Георгий, правнук Героя Советского Союза старшего сержанта Мелитона Кантарии, отправился воевать в зону проведения специальной военной операции. Его прадед-разведчик вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над рейхстагом.
Об этом сообщил телеграм-канал Луганского информационного центра. Мелитон Кантария — младший сержант Красной армии. 30 апреля 1945 года он вместе с сержантом Михаилом Егоровым под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы на крыше здания. В честь 20-летия Победы в Великой отечественной войне 9 мая 1965 года Герои Советского Союза полковник Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария впервые пронесли по Красной площади Знамя Победы.

«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — говорится в сообщении телеграм-канала.

По информации портала Life, Георгий приходится Кантарии двоюродным внучатым племянником. Он прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО), а затем подписал контракт с Росгвардией

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#пво
В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 19 апреля над территорией РФ уничтожены два БПЛА ВСУ
19 апреля 2025, 08:38

Фото: istockphoto/istockphoto

Киевский режим продолжает практически ежедневные попытки террористических атак на территорию российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что оба беспилотника были самолётного типа. Один из них пытался атаковать Белгородскую область, второй — Курскую область. Оба БПЛА были ликвидированы дежурными средствами российской ПВО. О возможных повреждениях наземной инфраструктуры после падения обломков дронов не сообщается.

Специалисты отмечают, что ход специальной военной операции наглядно продемонстрировал новые способы ведения боевых действий именно в части применения дронов. Эти несложные в изготовлении и дешёвые аппараты способны наносить противнику большой ущерб. Например, российские дроны стоимостью в несколько сотен рублей эффективно уничтожали дорогостоящую технику НАТО. Эксперты говорят, что применение БПЛА на поле боя очевидно является важным аспектом проведения военных операций в современных условиях.

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В Курской и Белгородской областях отменена опасность атаки БПЛА
19 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской и Белгородской областях отменена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщают региональные служба МЧС и оперштаб.
В Белгородской области опасность атаки беспилотников объявили в 2:34 по московскому времени. Об отмене тревоги рассказали в telegram-канале регионального ГУ МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА», — передает ведомство.

В Курской области опасность атаки БПЛА объявили в 2:57. Telegram-канал регионального оперштаба сообщил об отмене тревоги почти через 3 часа, в 5:19.

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За сутки три группировки ВС РФ уничтожили около тысячи бойцов ВСУ

Полковник Дэвис: Украина готовит детей к боевым действиям в секретных лагерях

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#курская область
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За сутки три группировки ВС РФ уничтожили около тысячи бойцов ВСУ
19 апреля 2025, 05:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За прошедшие сутки три российские группировки «Юг», «Запад» и «Центр» смогли уничтожить около тысячи бойцов ВСУ. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1».
Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Евгений Третьяков отчитался, что солдатам удалось ликвидировать свыше 355 бойцов ВСУ. К тому же военные нанесли поражение девяти украинским бригадам.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что солдаты подразделения ликвидировали более 315 бойцов ВСУ. Помимо этого, военным удалось уничтожить бронетехнику противника.

Как рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, за сутки солдаты уничтожили свыше 260 военнослужащих украинской армии. К тому же бойцы ликвидировали семь станций Starlink.

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#солдаты
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Полковник Дэвис: Украина готовит детей к боевым действиям в секретных лагерях
19 апреля 2025, 04:20

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, на Украине созданы секретные лагеря, где готовят детей к участию в боевых действиях. Об этом военный заявил на YouTube.
«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений <…> А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по 10 — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого», — сказал Дэвис.

Данную ситуацию в стране полковник сравнил с фольксштурмом, который существовал в нацисткой Германии. При этом военный отмечает, что подобное на Украине не может появиться без одобрения или участия главы государства.

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Axios: заявления США о выходе из переговоров по Украине направлены против Киева
19 апреля 2025, 02:02

Фото: iStock/ValleraTo

Заявления США о потенциальном выходе из переговоров по украинскому конфликт скорее направлены против Киева. Об этом пишет Axios.
«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев», — говорится в сообщении.

Соответствующий материал написан на фоне заявлений госсекретаря США Марко Рубио. К тому же ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что Штаты перестанут оказывать военную поддержку Украине. Известно, что США надеются добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.

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