Правнук водрузившего Знамя Победы над рейхстагом Кантарии воюет в зоне СВО

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Георгий, правнук Героя Советского Союза старшего сержанта Мелитона Кантарии, отправился воевать в зону проведения специальной военной операции. Его прадед-разведчик вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над рейхстагом.
Об этом сообщил телеграм-канал Луганского информационного центра. Мелитон Кантария — младший сержант Красной армии. 30 апреля 1945 года он вместе с сержантом Михаилом Егоровым под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы на крыше здания. В честь 20-летия Победы в Великой отечественной войне 9 мая 1965 года Герои Советского Союза полковник Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария впервые пронесли по Красной площади Знамя Победы.
По информации портала Life, Георгий приходится Кантарии двоюродным внучатым племянником. Он прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО), а затем подписал контракт с Росгвардией
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«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — говорится в сообщении телеграм-канала.
По информации портала Life, Георгий приходится Кантарии двоюродным внучатым племянником. Он прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО), а затем подписал контракт с Росгвардией
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Александр Бойцов