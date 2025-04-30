Православный эксперт Фролов: Трамп является серьёзным противником России

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Президент США Дональд Трамп является серьёзным противником России. Так считает заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
«26 апреля в Ватикане Трамп встретился с Зеленским. Все встретились вместе — Макрон, Стармер, Зеленский и Трамп. Эта встреча продемонстрировала единство Запада. На самом деле никакого раскола, так называемого, «коллективного Запада» нет. В отношении того, чтобы нанести России стратегическое поражение, они абсолютно едины», — заявил Фролов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что к лету закончатся поставки вооружения, подписанного бывшим президентом США Джо Байденом, и теперь оружие Украине будет поставлять Европа, а покупаться оно будет у Трампа, что приведёт к росту ВПК США.
Фролов считает, что Трамп является серьёзным противником России и представителем враждебного религиозно-геополитического проекта.
Накануне американский лидер, оценивая 100 дней своего президентства, заявил, что под его руководством США достигли самых масштабных изменений за почти столетие.
При этом ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что за три месяца подобных результатов достичь невозможно.
«За три месяца можно, по сути, выработать очертания будущих действий. Условно говоря, план создать. Это звучит хорошо с точки зрения журналистики, но в сфере экономических, политических тенденций говорить всё-таки сложно. Это не только в США, а вообще в любой стране», — сказал Блохин в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что сейчас Трамп пытается выйти из украинского конфликта с «сохранением лица».
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Элина Позднякова