Православный иерей духовно помог мусульманскому подразделению в зоне СВО

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Православный священник духовно наставил мусульманское подразделение на СВО. О своем труде в зоне специальной военной операции рассказал иерей Русской православной церкви Евгений Циклаури. По его словам, служить в горячих точках он начал 15 лет назад.
«В 2009 году, после того как наш правящий архиерей посетил воинскую часть, где нужен был священник, издали указ о назначении выпускников Духовной семинарии на существующие должности помощников командира по работе с верующими военнослужащими. Так я получил распределение служить Богу и Отечеству в Вооруженных силах», — поделился отец Евгений в беседе с «Петербургским дневником».Он рассказал, что в зону СВО отправился в июне 2022 года. Недавно к нему подошел командир подразделения, состоящего из мусульман, но у которых не было имама, и попросил просто поговорить с ребятами о духовном.
«Мы вместе провели более трех часов, и в конце они попросили окропить все вокруг святой водой», — отметил иерей.Отец Евгений считает, что украинский конфликт — священная война за исторические, духовные и культурные ценности, так как «своими глазами видишь этот открытый сатанизм».
«Запретили Русскую православную церковь Московского патриархата. И это не просто разрыв церквей. Это отказ от канонического, правильного восприятия этого мира. Следующий шаг – начнут венчать однополые браки», — сказал он.По его мнению, для многих стран РПЦ стоит костью в горле, потому СВО направлена на защиту духовного наследия.
«Но церковь не может взяться за оружие. Зато это может сделать воин, который принял присягу служить Отечеству и Богу. А мы молимся за них каждый день», — добавил священник.Читайте также:
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