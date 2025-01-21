Православный крестик на шее спас бойца СВО от серьёзного ранения

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Православный крестик на шее спас российского военного от осколка снаряда в зоне проведения СВО. Об этом его сослуживец рассказал в беседе с RT.
Отмечается, что осколок от украинского снаряда пробил крестик и только поверхностно ранил бойца.
Сослуживец солдата назвал произошедшее чудом.
Такая история не впервые случается в зоне боевых действий. Ранее военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергей Мищенко рассказал об уникальных случаях.
Одна из историй случилась с бойцом, который прикрепил небольшую икону на свою каску. В результате, во время обстрела военный не пострадал, отделавшись лишь небольшой царапиной на этой каске.
А другой участник спецоперации принял крещение и через несколько дней спасся из горящего танка.
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Сослуживец солдата назвал произошедшее чудом.
Такая история не впервые случается в зоне боевых действий. Ранее военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергей Мищенко рассказал об уникальных случаях.
Одна из историй случилась с бойцом, который прикрепил небольшую икону на свою каску. В результате, во время обстрела военный не пострадал, отделавшись лишь небольшой царапиной на этой каске.
А другой участник спецоперации принял крещение и через несколько дней спасся из горящего танка.
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Анастасия Чинкова