«Предлагают сдаться»: украинцы постоянно звонят на телефоны Белгородской области

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С территории Украины постоянно поступают звонки на телефоны Белгородской области с предложением сдаться.
Житель Глотова рассказал RT, что ни в его село, ни в соседние населённые пункты сегодня никакая диверсионно-разведывательная группа не проникала. А такая информация, по его словам, постоянно поступает со стороны Украины, к чему местные жители уже привыкли.
Также он рассказал, что с самого утра в Глотове и вокруг населённого пункта было довольно шумно из-за массированного налёта украинских войск. В настоящее время уже гораздо тише, но всё ещё доносятся звуки активной работы с обеих сторон.
Местный житель подчеркнул, что никто из его односельчан не пострадал в результате сегодняшних событий.
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Также он рассказал, что с самого утра в Глотове и вокруг населённого пункта было довольно шумно из-за массированного налёта украинских войск. В настоящее время уже гораздо тише, но всё ещё доносятся звуки активной работы с обеих сторон.
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Анастасия Чинкова