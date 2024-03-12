ВСУ сбросили боеприпас на Кировский район Донецка

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Украинские войска в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Отмечается, что атака была совершена в 15:55. С БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет.
Ранее представительство сообщало, что во вторник, 12 марта, украинские войска сбросили ещё два боеприпаса, в результате чего пострадали два мирных жителя.
Ранее сообщалось, что житель города Горловка в ДНР подорвался на мине «Лепесток», которая сдетонировала после того, как он наступил на неё. К счастью, мужчина остался в живых, однако получил ранения.
Читайте также:
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
Украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде
MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
Ранее представительство сообщало, что во вторник, 12 марта, украинские войска сбросили ещё два боеприпаса, в результате чего пострадали два мирных жителя.
Читайте также:
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
Украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде
MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
Анастасия Чинкова