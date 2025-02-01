Предприятие «СИБУР-Кстово» приостановило работу из-за атаки беспилотника ВСУ

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Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило свою работу из-за падения обломков беспилотника ВСУ и последующего пожара. Об этом пишет ТАСС.
«На территории предприятия «СИБУР-Кстово» ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА. Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится», — говорится в сообщении.
В предприятии уточнили, что после ликвидации возгорания будет проведен осмотр оборудования и сделан ремонт там, где он потребуется. При этом СИБУР продолжит обеспечивать своих клиентов продукцией с других производственных площадок.
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Иван Мусатов