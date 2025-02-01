Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники

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Брянская область подверглась налету вражеский беспилотников, чью атаку сейчас отражают средства ПВО. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Также Богомаз отметил, что средства ПВО работают над обнаружением и уничтожением воздушных целей.
Ранее «Радио 1» сообщало о прилете ракеты в отель «Бристоль» в Одессе. Там базировались иностранные наемники, а именно бойцы британского SAS.
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Иван Мусатов