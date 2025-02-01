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В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Одессе ракета поразила отель «Бристоль» в центре города, где базировались иностранные наемники. Об этом рассказал военкор Евгений Лисицын.
«Сегодня ракетный удар по Одессе пришелся по отелю «Бристоль», где жили и отдыхали иностранные наемники. В частности, спецы SAS из Великобритании», — написал корреспондент в своем telegram-канале.

Также о сильном взрыве в отеле писали украинские СМИ. К тому же в городе действует воздушная тревога.



Ранее «Радио 1» писало, что страны Евросоюза сошлись в конфронтации по поводу отправки миротворцев на Украину. Великобритания и Франция выступили за размещение своих вооруженных сил в стране, тогда как Польша и страны Балтики не поддержали данную инициативу.

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#ракетный удар
Предприятие «СИБУР-Кстово» приостановило работу из-за атаки беспилотника ВСУ
01 февраля 2025, 00:37

Фото: iStock/Distortion Media

Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило свою работу из-за падения обломков беспилотника ВСУ и последующего пожара. Об этом пишет ТАСС.
«На территории предприятия «СИБУР-Кстово» ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА. Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится», — говорится в сообщении.

В предприятии уточнили, что после ликвидации возгорания будет проведен осмотр оборудования и сделан ремонт там, где он потребуется. При этом СИБУР продолжит обеспечивать своих клиентов продукцией с других производственных площадок.

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#всу
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Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
01 февраля 2025, 00:21

Фото: iStock/rancho_runner

Брянская область подверглась налету вражеский беспилотников, чью атаку сейчас отражают средства ПВО. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Также Богомаз отметил, что средства ПВО работают над обнаружением и уничтожением воздушных целей.

Ранее «Радио 1» сообщало о прилете ракеты в отель «Бристоль» в Одессе. Там базировались иностранные наемники, а именно бойцы британского SAS.

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#дрон
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В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
Дюжаррик: в ОНН выступают против убийства мирных жителей в Курской области
31 января 2025, 23:49

Фото: iStock/Askolds

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация выступает против убийства мирный жителей Курской области. Такой комментарий он дал на вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное.
«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — ответил Дюжаррик РИА Новости.

Также против убийства мирных жителей в Курской области выступила и представитель Красного Креста Фатима Сатор. Она отметила, что в комитете организовывают защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов. При этом неприкосновенность мирных жителей и их имущества является краеугольным камнем международного гуманитарного права.

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Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области
Красный Крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями Курской области
31 января 2025, 23:28

Фото: iStock/Olena_Z

В Международном Комитете Красного Креста (МККК) дали свой комментарий о расправах ВСУ над жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя организации Фатиму Сатор.
По ее словам, гражданское население и их имущество должны быть защищены во время вооруженных конфликтов, что является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). При этом Красный Крест формирует особую защиту уязвимых групп, таких как женщины, дети и перемещенные лица.

«МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — заявила агентству Сатор.

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#имущество
#права
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#курская область
#украина
#красный крест
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В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
The Times: В ЕС рассорились из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
31 января 2025, 22:46

Фото: istockphoto/artJazz

Страны-члены Евросоюза (ЕС) не пришли к общему мнению по поводу отправки натовских миротворцев на Украину. Об этом пишут обозреватели издания The Times.
По информации журналистов, французы и британцы выступили за то, чтобы разместить значительные силы при достижении соглашения о прекращении огня. Германия и другие государства придерживаются иной позиции.

«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — сказано в материале.

Как уточняет The Times, представители Польши и стран Балтии обеспокоены, что отправка миротворцев может снизить защищенность приграничных натовских государств.

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#россия
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#новости
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Украина импортирует газ на фоне скудных запасов топлива
Forbes: «Нафтогаз Украины» импортирует газ на фоне критического уровня топлива
31 января 2025, 22:29

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Импорт газа на фоне критически низких запасов топлива начал украинский «Нафтогаз». Об этом пишет украинская версия Forbes.
«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений», — сказано в публикации.
Как отметили авторы статьи, к январю текущего года газовые запасы Украины составляют примерно восемь миллиардов кубометров, что ниже на 24% по сравнению с прошлым годом и рекордно мало.

Стоит также учесть, что 4,5 миллиарда из указанных восьми — являются буферным газом, откачка которых приведет к выходу топливохранилища из строя.

Авторы заключили, что при наступлении холодов Украине придется ограничить потребление газа и нарастить импорт. В частности, стране понадобится дополнительный миллиард кубометров голубого топлива, чтобы пережить этот отопительный сезон.

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#мир
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#конфликт
#импорт
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Боец ВС РФ Шустрый рассказал о взятии бункера генералов НАТО в Часовом Яре в ДНР
31 января 2025, 21:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ отвлекли украинских боевиков, когда брали укрепрайон на юге населенного пункта Часов Яр в Донбассе. Подробности беседы с российским военнослужащим «Шустрым» опубликовал у себя в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.
По словам «Шустрого», он и его сослуживцы успешно двигались вдоль дороги Артемовск — Константиновка. Он уточнил, что задача их ложного маневра заключалась в том, чтобы командование ВСУ поверило в подготовку штурма населенного пункта Ступочки Краматорского района Донецкой народной республики.

В результате ВС РФ заняли лесной массив и террикон в юго-восточной части Часова Яра, в то время как ВСУ растянули собственные силы.

«Шустрый» добавил, что на территории укрепрайона располагались четыре бункера, которые были заполнены оружием и провизией. Российский военный резюмировал, что ВСУ плохо управляли своими силами в боях. Если бы не это, боевики могли бы долго обороняться, заключил «Шустрый».

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#новости
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В Испании начались протесты из-за поддержки Украины
«Известия»: в метро Барселоны прошла акция протеста против поддержки Украины
31 января 2025, 21:04

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В метро Барселоны на центральной станции «Арагон» прошла акция протеста против поддержки Украины за счет повышения налогов в Испании. Об этом сообщают «Известия». Протестующие, как отмечается, носили маски с заклеенными черным скотчем ртами, как символ запрета на критику бюджетных трат.
«Несколько человек, стоящих на платформе, держали большую растяжку с надписью: «С 2022 года — 44 млрд Украине на <конфликт> НАТО против России! Хватит финансировать <конфликты>!», — пишет издание.
В то же время для Владимира Зеленского дальнейшая эскалация конфликта — единственная надежда на выживание его режима, заявил политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с RT он пояснил, что Киев пойдет на любые провокации, чтобы столкнуть Россию с НАТО, таким образом продлив нелегитимное правление Зеленского.
«Если Зеленский и его сообщники отказываются от цивилизованного пути урегулирования конфликта, остаётся только один способ выхода из ситуации — замена правящей элиты Украины на здравомыслящих и договороспособных людей. Наверняка на примете у Дональда Трампа таковые имеются. Так что скоро в Киеве могут произойти серьёзные политические изменения», — отметил эксперт.
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#нато
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Фицо сделал заявление об энергопоставках на Украину
Фицо заявил, что Словакия не прекратит поставки электричества Украине
31 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Братислава продолжит поставки электричества Киеву. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом.
«Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине — прим. ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — произнес Фицо.
Он подчеркнул, что ответом на остановку Украиной газового транзита будет право на использование словацкой стороной вето в вопросах уровня Евросоюза.

Ранее сообщалось, кем не будет становиться Роберт Фицо.

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