В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники

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В Одессе ракета поразила отель «Бристоль» в центре города, где базировались иностранные наемники. Об этом рассказал военкор Евгений Лисицын.
«Сегодня ракетный удар по Одессе пришелся по отелю «Бристоль», где жили и отдыхали иностранные наемники. В частности, спецы SAS из Великобритании», — написал корреспондент в своем telegram-канале.
Также о сильном взрыве в отеле писали украинские СМИ. К тому же в городе действует воздушная тревога.
Ранее «Радио 1» писало, что страны Евросоюза сошлись в конфронтации по поводу отправки миротворцев на Украину. Великобритания и Франция выступили за размещение своих вооруженных сил в стране, тогда как Польша и страны Балтики не поддержали данную инициативу.
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