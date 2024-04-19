Представитель командования группировки «Юг» ВСУ Гуменюк уволен на Украине

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Генштаб Украины уволил представителя оперативного командования группировки войск «Юг» ВС Украины Наталью Гуменюк.
Как сообщается в Telegram-канале украинского ведомства, решение принято до возвращения полковника Натальи Гуменюк из отпуска.
В настоящее время Генштаб проводит отбор специалистов, один из которых станет «голосом» оперативного командования группировки войск «Юг», подчеркнули в ведомстве.
В начале апреля украинский депутат
Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об увольнении командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова.
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