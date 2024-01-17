ВСУ обстреляли брянское село Сушаны, поврежден жилой дом

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Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что в результате украинского обстрела повреждение получил жилой дом. Также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады уже начали ликвидировать последствия атаки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.
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