09 декабря 2025, 18:05

Петер Сийярто (Фото: kremlin.ru)

После вскрытия коррупционной схемы на Украине в ЕС не остановили финансирование, а, наоборот, попросили дополнительных денег. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ведущему RT Рику Санчесу.





По его словам, Украина потратила сотни миллиардов евро совсем не на то, на что их выделяли.





«Первой реакцией ЕК было не то, что "мы должны прекратить расходы и потребовать чёткого ответа от украинцев, как они тратят деньги". Нет. (Глава ЕК Урсула — ред.) фон дер Ляйен направила письмо всем главам государств и правительств ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств», — сказал Сийярто.