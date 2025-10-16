Достижения.рф

ТАСС: ЕК хочет экспроприировать активы России до конца года

Фото: istockphoto/artJazz

Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию замороженных за рубежом суверенных активов России до конца 2025 года. Об этом заявил комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту по усилению безопасности ЕС до 2030 года. Данные приводит ТАСС.



Кубилюс подчеркнул, что в документ включили обязательство реализовать так называемый «репарационный кредит» до конца 2025 года и направить эти средства на военные потребности Украины.

Еврокомиссия использует это выражение для обозначения плана по экспроприации российских суверенных средств.

По словам еврокомиссара, в ближайшие годы Украина должна стать ключевым военным партнёром ЕС: Брюссель намеревается привлекать украинские «инновационные решения» и боевой опыт при совместном создании европейской системы безопасности.

Ранее ЕК предлагала схему «репарационного кредита», предусматривающую экспроприацию примерно €185 млрд из €210 млрд, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии.

Эта идея обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но единства не достигли: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер резко возражал и требовал от стран ЕС взять на себя полную долю финансовых рисков в случае ответных мер со стороны России, с чем остальные государства не согласились.

В Кремле ранее предупреждали о серьёзных последствиях в случае «воровства» российских резервов: президент Владимир Путин заявил, что это подорвёт мировой финансово‑экономический порядок и усилит экономический сепаратизм, а пресс‑секретарь Дмитрий Песков обещал юридическое преследование причастных к хищению активов.

Никита Кротов

