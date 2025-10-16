ТАСС: ЕК хочет экспроприировать активы России до конца года
Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию замороженных за рубежом суверенных активов России до конца 2025 года. Об этом заявил комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту по усилению безопасности ЕС до 2030 года. Данные приводит ТАСС.
Кубилюс подчеркнул, что в документ включили обязательство реализовать так называемый «репарационный кредит» до конца 2025 года и направить эти средства на военные потребности Украины.
Еврокомиссия использует это выражение для обозначения плана по экспроприации российских суверенных средств.
По словам еврокомиссара, в ближайшие годы Украина должна стать ключевым военным партнёром ЕС: Брюссель намеревается привлекать украинские «инновационные решения» и боевой опыт при совместном создании европейской системы безопасности.
Ранее ЕК предлагала схему «репарационного кредита», предусматривающую экспроприацию примерно €185 млрд из €210 млрд, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии.
Эта идея обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но единства не достигли: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер резко возражал и требовал от стран ЕС взять на себя полную долю финансовых рисков в случае ответных мер со стороны России, с чем остальные государства не согласились.
В Кремле ранее предупреждали о серьёзных последствиях в случае «воровства» российских резервов: президент Владимир Путин заявил, что это подорвёт мировой финансово‑экономический порядок и усилит экономический сепаратизм, а пресс‑секретарь Дмитрий Песков обещал юридическое преследование причастных к хищению активов.
Читайте также: