ТАСС: ЕК хочет экспроприировать активы России до конца года

16 октября 2025, 16:52

Фото: istockphoto/artJazz

Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию замороженных за рубежом суверенных активов России до конца 2025 года. Об этом заявил комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту по усилению безопасности ЕС до 2030 года. Данные приводит ТАСС.