Премьер Грузии Кобахидзе заявил о полной катастрофе на Украине

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Фотографии разрушенной Украины на предвыборных баннерах разместили, чтобы показать правду о катастрофической ситуации в этой стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит газета «Взгляд».
Он отметил, что таким образом было решено обнажить грузинскому обществу всю правду, так как от общественности многое скрывалось.
Грузинский премьер добавил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», а грузинам пытаются извне доказать, что украинцам стоит завидовать.
Ранее Кобахидзе заявлял, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика являются наиважнейшими приоритетами.
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«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — пояснил Кобахидзе.
Грузинский премьер добавил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», а грузинам пытаются извне доказать, что украинцам стоит завидовать.
Ранее Кобахидзе заявлял, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика являются наиважнейшими приоритетами.
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