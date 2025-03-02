Премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне

Фото: iStock/bukki88
Участники саммита в Лондоне не смогли достичь консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, позиции стран разделились.
«По этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм», — передает ТАСС слова премьер-министра Польши.Главным приоритетом Туск назвал сохранение текущего статуса активов до июня, когда будет решаться вопрос продления антироссийских санкций.
Польский политик также отметил низкую вероятность конфискации российских замороженные средств в ближайшее время. Ранее лидеры G7 на виртуальном саммите подтвердили, что активы останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не «компенсирует ущерб Украине».
Читайте также:
В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине с участием Зеленского
Стала известна причина смерти российского борца Бувайсара Сайтиева
ВС России выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР, ожидается дальнейшее продвижение
Мария Моисеева