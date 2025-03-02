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Премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне

Туск: участники саммита в Лондоне не сошлись во мнении по замороженным активам РФ
Фото: iStock/bukki88

Фото: iStock/bukki88

Участники саммита в Лондоне не смогли достичь консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, позиции стран разделились.
«По этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм», — передает ТАСС слова премьер-министра Польши.
Главным приоритетом Туск назвал сохранение текущего статуса активов до июня, когда будет решаться вопрос продления антироссийских санкций.

Польский политик также отметил низкую вероятность конфискации российских замороженные средств в ближайшее время. Ранее лидеры G7 на виртуальном саммите подтвердили, что активы останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не «компенсирует ущерб Украине».

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ВС России выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР, ожидается дальнейшее продвижение
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ВС России выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР, ожидается дальнейшее продвижение
Пушилин: ВС РФ выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР
02 марта 2025, 21:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают выбивать ВСУ из Константинополя в ДНР, дальнейшее продвижение очевидно, подчеркнул глава республики Денис Пушилин.
По его словам, после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появилась возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск – Курахово. После этого военные смогут освободить Дзержинск.

В настоящее время у этого города, как отметил Пушилин, украинские войска пытаются зацепиться, но безуспешно.

Кроме того, по данным главы ДНР, бойцы ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр, где продолжаются бои.

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Минобороны: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
МО РФ: ВС РФ уничтожили принадлежащий ВСУ терминал связи Starlink под Харьковом
02 марта 2025, 18:43

Фото: istockphoto/AdrianHancu

Российские военнослужащие уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ, служащий для разведки, управления войсками и коммуникации между частями на поле боя. Это произошло в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что бойцы войсковой группировки «Север» уничтожили важный объект системы связи при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Оператор дрона группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны снабдил пост видеозаписью, на кадрах которой можно увидеть момент атаки терминала российским беспилотником.

Украинские военнослужащие с начала СВО действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Эта система принадлежит компании SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену, миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску.

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Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим жителям Курской области
02 марта 2025, 18:17

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Жители курского приграничья, пострадавшие от потери имущества в результате вторжения ВСУ, получат ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Отмечается, что средства на выплаты уже поступили в региональный бюджет от федерального правительства. Более 112,6 тысячи жителей, пострадавших от действий украинских войск, могут рассчитывать на выплаты.

По словам чиновника, деньги будут выплачиваться ежемесячно до полного освобождения Курской области.

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#вс рф
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«Просто наглость»: Лавров назвал дискуссии о миротворцах на Украине «науськиванием» Киева на войну
Лавров назвал дискуссии о миротворцах на Украине «науськиванием» Киева на войну
02 марта 2025, 15:58

Фото: Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Все дискуссии европейских лидеров о возможности отправки на Украину миротворческого контингента, состоящего из военных нескольких стран Евросоюза, являются продолжением «науськивания» Киева на войну с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью медиахолдингу «Красная звезда» он назвал рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера о том, сколько тысяч своих войск они отправят на Украину и какие силы будут прикрывать их с воздуха, беспардонной наглостью.

«Западные лидеры привели президента Украины Владимира Зеленского к власти на штыках и сейчас продолжают толкать его вперед, к продолжению конфликта», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров высказал твёрдое убеждение, что отправка на территорию Украины миротворческих подразделений никоим образом не будет способствовать урегулированию конфликта, так как не устранит его первопричины.

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#зеленский
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«Абсолютное зло»: Сын Трампа прокомментировал кадры насильственной мобилизации во Львове
Дональд Трамп-младший назвал «уличную» мобилизацию на Украине «чистым злом»
02 марта 2025, 15:56

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сын американского президента Дональд Трамп-младший возмутился и ужаснулся методам, которые используются при мобилизации на Украине. Связанные с призывом на военную службу действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) он назвал «абсолютным злом».
Таким образом старший сын главы Белого дома прокомментировал видео, опубликованное одним из пользователей социальной сети Х. Он сделал репост этой видеозаписи на своей странице. На кадрах видно, как двое дюжих военкомов, не стесняясь применять грубую силу, заталкивают несчастного «новобранца» в микроавтобус ТЦК. Судя по номерам машины, дело происходило во Львове.

«Посмотрите каждое видео в этом треде. Это абсолютное зло», — подписал видеоролик Трамп-младший.

Ранее он высказывал удивление, как это США умудрились стать союзниками Киева. По словам младшего Трампа, Вашингтону стоило вместо этого сблизиться с Россией и поставлять оружие именно этой стране.

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