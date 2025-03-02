Стала известна причина смерти российского борца Бувайсара Сайтиева

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/ Виталий Безруких)
Причиной кончины трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, предварительно, могла стать остановка сердца, сообщил Телеграм-канал Baza.
Отмечалось, что олимпийский чемпион почувствовал себя нехорошо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж — он и вызвал скорую помощь. Бувайсара Сайтиева госпитализировали с подозрением на отравление.
О кончине спортсмена 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.
Бувайсар Сайтиев — один из наиболее титулованных борцов-вольников в истории. Он завевал три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Еще Сайтиев по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.
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О кончине спортсмена 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.
«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — поделился глава ФСБР.
Бувайсар Сайтиев — один из наиболее титулованных борцов-вольников в истории. Он завевал три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Еще Сайтиев по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.
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Ольга Енгалычева