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Стала известна причина смерти российского борца Бувайсара Сайтиева

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/ Виталий Безруких)

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/ Виталий Безруких)

Причиной кончины трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, предварительно, могла стать остановка сердца, сообщил Телеграм-канал Baza.
Отмечалось, что олимпийский чемпион почувствовал себя нехорошо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж — он и вызвал скорую помощь. Бувайсара Сайтиева госпитализировали с подозрением на отравление.

О кончине спортсмена 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — поделился глава ФСБР.

Бувайсар Сайтиев — один из наиболее титулованных борцов-вольников в истории. Он завевал три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Еще Сайтиев по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

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#олимпиада
#вольная борьба
Умер легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев
02 марта 2025, 20:43

Бувайсар Сайтиев (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

На 50 году жизни скончался легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.
В воскресенье днём спортсмен был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на отравление. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти Сайтиева не удалось. В настоящее время уточняются причины смерти.

Спортсмен является трёхкратным победителем Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. Также он шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.

После завершения спортивной карьеры Сайтиев занимался общественной и политической деятельностью.

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«Мне сделали кесарево сечение. Я была последней»: Ирина Роднина рассказала, почему расплакалась на пьедестале
Ирина Роднина рассказала о кесаревом сечении и слезах на пьедестале
02 марта 2025, 19:03

Ирина Роднина (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ирина Роднина ушла из профессионального спорта после третьей победы на Олимпиаде. 75-летняя фигуристка призналась, что эта медаль для неё имела особенное значение.
Трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира покинула большой спорт в 30 лет. Это решение она приняла после победы на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Стоя на пьедестале, Роднина плакала, понимая, что в этот момент прощается со спортивной карьерой.

Спортсменка признавалась, что её родители, супруг Александр Зайцев и тренер не верили, что ей удастся одержать победу, поскольку в спорт она вернулась после рождения ребёнка.

«Тяжело, потому что 30 лет, 8 месяцев я лежала на сохранении, кесарево сечение. Я вообще не атлет. Даже когда всю сборную проверяли на установочном сборе, то по физическим показателям я всегда на последнем или предпоследнем месте. И писали: "Исключительно волевые черты характера". Действительно, по всем показателям я была совсем не спортсмен сборной страны. У меня объём легких две тысячи, 11 воспалений лёгких, туберкулёз», – призналась Роднина.
Роднина понимала, что всё к этому и шло, поскольку, помимо всего прочего, она получила множество травм. Большой спорт она покинула вместе с супругом, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию.

В настоящее время Ирина Роднина является депутатом Госдумы. Она развелась с Александром Зайцевым, когда их сыну было шесть лет. От второго супруга, кинопродюсера Леонида Миньковского, она родила дочь Алёну. Брак распался в 1992 году.

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Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
02 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Российскому хоккеисту Александру Овечкину нужно забросить еще 10 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Спортсмен отличился в последней игре против «Тампы».
На данный момент нападающий «Вашингтона» имеет на своем счету 884 заброшенных шайбы. Рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за свою карьеру смог забить 894 гола. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» остается сыграть 22 матча, в которых у Александра будет возможность побить результат Гретцки.

На сегодняшний день Овечкину принадлежит рекорд по общему числу заброшенных шайб в марте. Россиян смог забить в этом месяце 155 голов. Гретцки расположился на втором месте с результатом в 144 гола. Их ближайшим преследователем является канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби со 104 заброшенными шайбами.

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#карьера
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#хоккей
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Бывший полузащитник «Зенита» спрогнозировал итоги будущего матча с ЦСКА
Бывший полузащитник «Зенита» Деменко: ЦСКА может обыграть команду в Петербурге
28 февраля 2025, 18:33

Фото: istockphoto/FotografieLink

«Армейцы» могут победить петербургский «Зенит» в будущей игре, которая состоится в Северной столице 1 марта. Об этом порталу «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Деменко.
«Мне кажется, что подопечные Марко Николича могут преподнести сюрприз и обыграть сине-бело-голубых. И вообще красно-синие являются неудобным соперником для команды Сергея Семака», — сказал он.
Деменко подчеркнул, что питерская команда — фаворит будущей встречи, а ЦСКА понимает, что если проиграет, то практически лишится шансов завоевать чемпионство.

«Я собираюсь посмотреть матч «Зенита» с ЦСКА», — добавил Деменко.
В настоящее время «Зенит» набрал 39 очков, а ЦСКА — 31 очко.

Ранее эксперт ответил, почему в «Краснодаре» нет новичков.

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Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина
Райли Барбер: Овечкин может играть еще лет пять, если захочет
28 февраля 2025, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер рассказал об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По словам Барбера, находиться с Овечкиным на одной арене — очень здорово. Нападающий «Нефтехимика» выразил мнение, что российский хоккеист может побить рекорд Гретцки уже в текущем году, передает «РБ Спорт».

Барбер подчеркнул, что карьера Овечкина может продолжаться еще пять лет, если россиянин этого захочет. Он также назвал Александра очень сильным.

Напомним, сейчас Овечкин продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

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