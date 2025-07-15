Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку
Денис Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьер-министра Украины. Соответствующий пост политик представил в своих соцсетях.
На этом посту его должна сменить Юлия Свириденко, которая сейчас является первым вице-премьером Украины. Накануне она встретилась с Владимиром Зеленским, который предложил ей возглавить правительство.
Ожидается, что сам Шмыгаль возглавит Минобороны Украины. Об этом ранее говорил глава киевского режима.
Голосования за перестановки в правительстве состоятся 15 и 16 июля.
Ранее в этот день депутат Верховной рады Ирина Геращенко возмутилась перестановками в кабмине Украины во время действующего военного положения. Она напомнила о законодательном запрете на смену правительства при таком условии.
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