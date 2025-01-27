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Российские войска нанесли боевикам ВСУ стратегическое поражение в Донбассе, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он выразил в личном блоге на YouTube.
Таким образом эксперт среагировал на сообщения о том, что бойцы ВС РФ практически одновременно освободили Дзержинск (Торецк), а также Великую Новоселку.
Аналитик резюмировал, что ВС РФ с освобождением Великой Новоселки открыли себе путь на Днепр.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что украинский фронт смещается на запад, поэтому киевскому режиму нужно больше помощи. Подробнее в нашем материале.
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«Это огромное психологическое и стратегическое поражение для Украины. Фактически это катастрофа», — пояснил Меркурис.
Аналитик резюмировал, что ВС РФ с освобождением Великой Новоселки открыли себе путь на Днепр.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что украинский фронт смещается на запад, поэтому киевскому режиму нужно больше помощи. Подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов