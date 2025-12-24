Премьер-министр Венгрии допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе

24 декабря 2025, 19:49

Орбан не исключил, что 2025-й был последним мирным годом в Европе

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предполагает, что в 2026 году в Европе может начаться вооруженный конфликт. Об этом он сообщил в беседе с газетой Magyar Nemzet.