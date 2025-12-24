Премьер-министр Венгрии допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предполагает, что в 2026 году в Европе может начаться вооруженный конфликт. Об этом он сообщил в беседе с газетой Magyar Nemzet.
Глава правительства отметил, что после завершения Второй мировой войны Европа находилась в состоянии мира на протяжении 80 лет. Однако сейчас, по его словам, лидеры Евросоюза своими поступками приближают континент к началу военного противостояния.
Отвечая на вопрос о возможности того, что 2025 год станет последним годом мира, Орбан заявил, что это не исключено.
Он также упомянул, что на саммите ЕС, который прошёл в Брюсселе 18 и 19 декабря, были высказаны идеи и приняты решения, способствующие обострению ситуации на Украине и продолжению противостояния с Россией.
