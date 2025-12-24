24 декабря 2025, 16:04

Фото: iStock/DmyTo

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что слова Владимира Зеленского противоречат основным пунктам его мирного плана. Это вызывает сомнения в искренности желания закончить конфликт. Он заметил, что заявления о мобилизации и военном положении не согласуются с обещаниями о немедленном прекращении огня и организации выборов.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Давайте взглянем на пункты мирного плана Зеленского. Первое — это прекращение военных действий сразу после подписания мирного договора, и второе — проведение выборов на Украине. Как только Зеленский озвучивает эти пункты, он сразу говорит, что мобилизация на Украине продолжится, а военное положение отменять сразу не будут. Поэтому и провести выборы быстро не удастся. То есть он сразу себе в пунктах мирного плана противоречит. Как минимум в двух. А что это значит? Что мира он не хочет, он для него смертелен», — пояснил Дандыкин в беседе с NEWS.ru.