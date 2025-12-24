«Очередной PR-проект»: В Москве отреагировали на заявление Зеленского о мире
Депутат Госдумы Чепа назвал оглашение Зеленским мирного плана «PR-проектом»
Владимир Зеленский накануне публично огласил пункты мирного плана по урегулированию конфликта. Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал этот шаг, назвав его пиар-проектом.
В беседе с «Газетой.Ru» Чепа отметил, что действия Киева представляют собой попытку извлечь выгоду из текущего состояния диалога.
«Мы заявляли о том, что озвучивать прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, рано. Это говорит о том, что это — очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах», — пояснил он.Депутат сообщил, что специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о результатах своих консультаций с американской стороной в Майами. Чепа добавил, что Москва рассчитывает провести следующий этап переговоров в российской столице.