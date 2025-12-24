Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В зоне работы российских войск ВСУ понесли потери: до 245 военнослужащих, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» американского производства. Также был уничтожен склад с горючим.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
