Заявления Трампа о возврате Украиной территорий идут вразрез с оценками разведки

25 сентября 2025, 12:06

Bloomberg: слова Трампа о возврате Украиной территорий противоречат разведке

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может отвоевать свои территории, противоречат оценкам разведывательных служб стран-союзников. Об этом сообщает Bloomberg.





Американский лидер заявлял, что Киев при поддержке Евросоюза готов не только вернуть утраченные земли, но и потенциально «пойти еще дальше». Также он отметил, что участие России в конфликте более трех лет якобы «не делает ей чести» и выставляет ее «бумажным тигром».



В то же время, по данным разведки, на которые ссылается агентство, наиболее реалистичным сценарием в настоящий момент является затяжной застой.

«Его утверждение о том, что Украина при поддержке Европы может вернуть 20 процентов своей территории также противоречит большинству оценок разведки союзников», — говорится в сообщении.