Премьер Польши отметил катастрофические потери ВСУ

18 сентября 2026, 03:10

Премьер Польши Туск: ежемесячные потери ВСУ достигли 27 тыс. человек

Фото: iStock/Irina Piskova

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигли рекордных уровней и предсказал Украине крайне тяжелую зиму. Его слова цитирует портал Interia.