Премьер Польши отметил катастрофические потери ВСУ
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигли рекордных уровней и предсказал Украине крайне тяжелую зиму. Его слова цитирует портал Interia.
Как утверждает польский политик, количество погибших и раненых в рядах ВСУ составляет около 27 000 человек в месяц. По словам Туска, эти сведения он получил от «украинских партнеров», добавив, что ближайшая зима в соседней стране «действительно может оказаться катастрофической».
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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