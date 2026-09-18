ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на Москву в день выборов

18 сентября 2026, 02:14

Собянин: силы ПВО сбили 20 беспилотников на подлёте к Москве

Фото: iStock/Terry Papoulias

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать цели в Москве и области с помощью беспилотников. Нападение отражает система противовоздушной обороны.





Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, с начала суток российские военные перехватили или уничтожили 20 украинских дронов, летевших на Москву. Сведения о пострадавших не поступали.



«Отражена атака ещё 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина.