ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на Москву в день выборов
Собянин: силы ПВО сбили 20 беспилотников на подлёте к Москве
Вооружённые силы Украины пытаются атаковать цели в Москве и области с помощью беспилотников. Нападение отражает система противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, с начала суток российские военные перехватили или уничтожили 20 украинских дронов, летевших на Москву. Сведения о пострадавших не поступали.
«Отражена атака ещё 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина.Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система хорошо полдготовилась и готова отвечать на возникающие угрозы. По её словам, в Донбассе и Новороссии открыли 66 участков для голосования.