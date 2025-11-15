Российские военные ликвидировали ночью трех бойцов ВСУ за распитием чая

15 ноября 2025, 05:43

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Подразделение группировки «Восток» ВС РФ ликвидировало трех боевиков ВСУ во время чаепития. Это случилось при освобождении Даниловки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным «Орел».





Он объяснил, что проводил со своими бойцами операцию в лесополосе. Российские солдаты знали, что где-то на этой территории находятся украинские силы. Ожидалось, что бойцы ВСУ будут настороже, однако их удалось застать врасплох.





«(Мы) шли потихонечку, ночью, буквально метров 20 прошли скрытно — и слышим разговоры сзади. Каким-то образом мы прошли мимо ВСУ: они сидели, чай пили, громко разговаривали», — поделился «Орел».