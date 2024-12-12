Украине предрекли повторение судьбы Чехословакии в 1938 году

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убеждён, что в скором времени в отношении Украины наступит момент, когда Запад скажет: «Ну, не получилось, давайте ею пожертвуем». Такое заявление политик сделал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
По словам Фицо, Украина сама позволила втянуть себя в такую непростую ситуацию, спровоцированную Западом. В результате есть риск повторения ситуации, как с Чехословакией в 1938 году, когда её разделили по Мюнхенскому соглашению.
Напомним, что в сентябре 1938 года главы правительств Германии, Франции, Италии и Великобритании подписали Мюнхенское соглашение, по которому части территорий Чехословакии разделились между Третьим рейхом, Венгрией и Польшей.
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Анастасия Чинкова