Премьер Украины Корецкий раскрыл детали мощного пожара на складе боеприпасов под Киевом

29 августа 2026, 01:30

Премьер Украины Корецкий назвал пожар на складе под Киевом халатностью

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что крупный пожар с повторными взрывами под Киевом произошел на складе боеприпасов. В своём Телеграм-канале он потребовал привлечь виновных к ответственности.





Политик заслушал отчеты о «пожаре с дальнейшей детонацией», на месте которого продолжают работать экстренные службы, взрывотехники и полиция. По его словам, принимаются меры для защиты жителей, включая массовую эвакуацию.



«К сожалению, можно констатировать, что трагедия в Вишневом не стала уроком. Одни и те же ошибки свидетельствуют о преступной халатности», — написал Корецкий.