Премьер Украины Корецкий раскрыл детали мощного пожара на складе боеприпасов под Киевом
Премьер Украины Корецкий назвал пожар на складе под Киевом халатностью
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что крупный пожар с повторными взрывами под Киевом произошел на складе боеприпасов. В своём Телеграм-канале он потребовал привлечь виновных к ответственности.
Политик заслушал отчеты о «пожаре с дальнейшей детонацией», на месте которого продолжают работать экстренные службы, взрывотехники и полиция. По его словам, принимаются меры для защиты жителей, включая массовую эвакуацию.
«К сожалению, можно констатировать, что трагедия в Вишневом не стала уроком. Одни и те же ошибки свидетельствуют о преступной халатности», — написал Корецкий.Напомним, 6 июля в Вишневом Киевской области произошел взрыв на складе боеприпасов, расположенном в жилой зоне. Возгорание не могли ликвидировать на протяжении двух дней.