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Черный дым видят в Киеве

В Киевской области произошел взрыв с последующим пожаром
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В пригороде Киева произошёл сильный пожар после взрыва. Об этом стало известно в пятницу, 28 августа, от украинских СМИ.



По информации журналистов, инцидент зафиксировали в районе Житомирской трассы. Очевидцы публикуют кадры с места событий.

Над местом возгорания поднимается густой чёрный дым, который, по свидетельствам очевидцев, хорошо видно даже из центральных районов столицы. Данных о пострадавших и причинах произошедшего на момент написания заметки не поступало.

Ранее раскрыли подробности атаки ВСУ на Подмосковье. ​Детали — в нашем материале.

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Никита Кротов

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