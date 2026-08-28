Черный дым видят в Киеве
В Киевской области произошел взрыв с последующим пожаром
В пригороде Киева произошёл сильный пожар после взрыва. Об этом стало известно в пятницу, 28 августа, от украинских СМИ.
По информации журналистов, инцидент зафиксировали в районе Житомирской трассы. Очевидцы публикуют кадры с места событий.
Над местом возгорания поднимается густой чёрный дым, который, по свидетельствам очевидцев, хорошо видно даже из центральных районов столицы. Данных о пострадавших и причинах произошедшего на момент написания заметки не поступало.
Ранее раскрыли подробности атаки ВСУ на Подмосковье. Детали — в нашем материале.
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