Украинский премьер Шмыгаль назвал ситуацию в энергосистеме страны сложной

Денис Шмыгаль (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал сложность ситуации в энергетической системе страны. Он также не смог дать прогноз относительно сроков восстановления стабильной подачи электроэнергии пользователям.
В своём выступлении на заседании кабинета министров, запись которого Шмыгаль опубликовал в своём телеграм-канале, он рассказал, что в энергоструктуре возникли ограничения ограничения по выдаче мощности, что привело к возникновению дефицита собственной генерации. Но ситуация остаётся хотя и сложной, но контролируемой. Энергетики, сапёры и спасатели работают в круглосуточном режиме, добавил глава правительства.
По его словам, во всех регионах Украины вынужденно применяются графики отключения света. В то же время продолжается импорт электроэнергии из Европы. Точный прогноз относительно времени, когда ситуация стабилизируется, дать невозможно, заключил Шмыгаль.
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Александр Бойцов