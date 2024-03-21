Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска

Киев не обращался к европейским странам с просьбой о направлении военных на Украину, поскольку страна располагает достаточным военным контингентом.
Об этом 20 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.
Он подчеркнул, что Украина имеет собственные вооруженные силы и силы обороны, а также достаточно военнослужащих.
Таким образом Шмыгаль прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что ни одна европейская страна не готова отправлять своих солдат на поле боя, так как это означало бы вступление в войну, что в данный момент невозможно.
По данным газеты Financial Times, 13 марта украинские военные выразили обеспокоенность отсутствием ротации, которая снижает их мотивацию и боевой дух, а также приводит к отмене отпусков из-за нехватки персонала.
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Он подчеркнул, что Украина имеет собственные вооруженные силы и силы обороны, а также достаточно военнослужащих.
По данным газеты Financial Times, 13 марта украинские военные выразили обеспокоенность отсутствием ротации, которая снижает их мотивацию и боевой дух, а также приводит к отмене отпусков из-за нехватки персонала.
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Артем Кузьмин