Пушилин сделал заявление об СВО

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Российские войска с тяжелым боем продвигаются у Дзержинска (Торецка) в Донбассе, заявил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Он подчеркнул, что основные боестолкновения начались у города.
«Дзержинск также в центре внимания. Там уже в районе терриконов, в районе города, основные бои развернулись, а также в районе шахты. Я вам скажу: с тяжелыми боями, но все-таки продвигаются наши подразделения вперед», — прокомментировал Пушилин.
Чиновник добавил, что продвижение ВС РФ есть на краснолиманском направлении и в Часовом Яре.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы Донецкой народной республики. Конечная цель боевых действий — денацификация и демилитаризация Украины.
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Никита Кротов