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Премьер Венгрии Орбан: звездам платили миллионы за поездки на Украину

Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Мировые звезды посещали Украину только из-за миллионных гонораров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это», — сказал Орбан в своем интервью телеканалу TV2.

По словам венгерского премьера, за это мировые звезды получали миллионы долларов и евро. Ранее в СМИ писали о гонораре Анджелины Джоли за ее приезд на Украину. По информации E!News, актриса получила за свой визит в Киев порядка 20 миллионов долларов. При этом голливудский актер Бен Стиллер назвал ложью все сообщения о выплатах знаменитостям.

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Трамп ждет публичных извинений от Зеленского после конфликта в Белом доме
Bloomberg: Команда Трампа ждет публичных извинений от Зеленского
02 марта 2025, 00:42

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Администрация президента США Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского после их конфликта в Белом доме. Об этом пишет Bloomberg.
«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения», — говорится в сообщении агентства.

Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошел на их встрече 28 февраля в Белом доме. По итогу американская сторона выгнала украинское представительство. К тому же было отменено подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов.

По словам советника Трампа Майка Уолтца, команда Зеленского практически заплакала, когда их попросили покинуть Белый дом. При этом украинская сторона еще час ждала подписания договора в надежде на заключение сделки.

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Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ
02 марта 2025, 00:28

Фото: iStock/andriano_cz

По словам Владимира Зеленского, Великобритания выдала Украине кредит, который будет оплачен за счет замороженных российский активов. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов», — говорится в сообщении.

Как пояснил Зеленский, выданные средства Украина направит на производство вооружения. Этот кредит Киев смог получить в ходе встречи Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей-Ди Вэнcом. В ходе диалога между политиками возник конфликт. По его итогам украинские представители не смогли сдержать слез, когда американская сторона попросила покинуть их Белый дом.

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Команда Зеленского разрыдалась, когда Трамп выгнал их из Белого дома
Уолтц: команда Зеленского практически заплакала перед Трампом
02 марта 2025, 00:04

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: iStock/Стрингер)

По словам советника президента США Дональда Трампа Майка Уолтца, команда Владимира Зеленского практически заплакала, когда американский лидер выгнал их из Белого дома. Об этом Уолтц рассказал CNN.
«Честно говоря, его команда осознала. Его посол и его советник были практически <...> в слезах, желая, чтобы это (сделка) продвинулось вперед», — пояснил советник Трампа.

Речь идет о договоре по добыче редкоземельных металлов на Украине. Документ должен был быть подписан 28 февраля после диалога Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнcом. В результате между политиками началась перепалка, после которой украинских представителей выгнали из Белого дома. Несмотря на свою команду, Зеленский так и не понял, чем он вызвал недовольство у американской стороны.

Украинская делегация еще час не уезжала с места встречи в надежде все-таки подписать соглашение.

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#дональд трамп
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Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки с Зеленским
01 марта 2025, 23:46

Фото: iStock/ablokhin

Симпатизирующие Украине протестующие сорвали отдых вице-президента США Джей-Ди Вэнcа в Вермонте после его перепалки с Владимиром Зеленским. Об этом передает Fox News.
«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — говорится в сообщении.

Митингующие выстроились по пути следования кортежа Вэнса с плакатами и украинскими флагами. Протестующие называли вице-президента предателем и предложили тому покататься на лыжах в России.

Поводом для демонстрации стала перепалка между Вэнсом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. По результатам встречи США отказались от подписания соглашения по редкоземельным металлам Украины. К тому же Штаты отменили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины и рассматривают вопрос о полном прекращении предоставления военной помощи ВСУ.

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Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта
01 марта 2025, 23:12

Фото: iStock/Dovapi

На саммите 6 марта Евросоюз может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — пояснил Макрон в своем интервью для газеты La Tribune.

По словам президента, данная поддержка особенно важна, так как на кону стоит безопасность всего Европейского союза. На встрече страны рассмотрят скорейшее начало масштабного совместного финансирования Украины.

Макрон уверен, что построение архитектуры европейской безопасности и самой Украины займет годы. Поэтому французский лидер считает важным сохранить поддержку США в краткосрочной перспективе.

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