Премьер Венгрии Орбан: звездам платили миллионы за поездки на Украину

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Мировые звезды посещали Украину только из-за миллионных гонораров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это», — сказал Орбан в своем интервью телеканалу TV2.
По словам венгерского премьера, за это мировые звезды получали миллионы долларов и евро. Ранее в СМИ писали о гонораре Анджелины Джоли за ее приезд на Украину. По информации E!News, актриса получила за свой визит в Киев порядка 20 миллионов долларов. При этом голливудский актер Бен Стиллер назвал ложью все сообщения о выплатах знаменитостям.
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