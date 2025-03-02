Трамп ждет публичных извинений от Зеленского после конфликта в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Администрация президента США Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского после их конфликта в Белом доме. Об этом пишет Bloomberg.
«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения», — говорится в сообщении агентства.
Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошел на их встрече 28 февраля в Белом доме. По итогу американская сторона выгнала украинское представительство. К тому же было отменено подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов.
По словам советника Трампа Майка Уолтца, команда Зеленского практически заплакала, когда их попросили покинуть Белый дом. При этом украинская сторона еще час ждала подписания договора в надежде на заключение сделки.
Читайте также:
Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме
Трамп не заинтересован в подписании сделки по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
Маск обратил внимание на мат Зеленского в ходе его визита в Белый дом
Иван Мусатов