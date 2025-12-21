Премьер Венгрии считает, что мир — единственный путь укрепления Украины
Орбан: Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для укрепления Украины необходимо завершение военного конфликта с Россией.
Видео его выступления опубликовано в социальной сети X.
«Война ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира прямо сейчас», — подчеркнул Орбан.Ранее, 20 декабря, во время выступления на антивоенном митинге в Сегеде премьер сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.