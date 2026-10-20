Преподаватель колледжа «Энергия» из Подмосковья выиграл конкурс наставников РФ

20 октября 2026, 12:43

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Преподаватель Подмосковного колледжа «Энергия», руководитель военно-патриотического объединения «Отдельная группа специального назначения "Бригада-К"» Дмитрий Карпухин одержал победу во всероссийском конкурсе «Быть, а не казаться». Он стал лучшим в номинации «СВОй наставник». Итоги состязания подвели 19 октября в Туле. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.







Карпухин представил экспертам опыт работы с курсантами в объединении «Добрые дела». Его воспитанники помогают семьям участников специальной военной операции, проводят встречи и экскурсии в музее СВО, созданном вместе с наставником, а также участвуют в профориентационных занятиях для школьников.



Финалисты прошли военно-спортивную игру «Тропа ВОИНа». Программа включала управление беспилотниками, навыки первой помощи, огневую эстафету и штурмовые упражнения с лазертагом.



Участники подготовили Кодекс наставника. В документ вошли профессиональные и этические ориентиры для работы с молодёжью. На заключительной церемонии представители шести направлений принесли клятву наставников России. Они подтвердили готовность строить отношения с подопечными на доверии, взаимодействии и открытом разговоре.



В решающий этап вышли 400 конкурсантов. Жюри определило 106 победителей из разных регионов страны. В нынешнем сезоне организаторы получили свыше 80 тысяч заявок.



Конкурс учредили по поручению президента России Владимира Путина. С 2025 года проект входит в национальный проект «Молодёжь и дети» и поддерживает успешные практики воспитания.