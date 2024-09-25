Участие президента Украины Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис ослабляет поддержку Украины в Штатах, утверждает журнал National Review.
По данным издания, штаб Харрис использует влияние на Зеленского, превращая его в участника кампании, даже несмотря на то, что такие действия вредят делу Украины среди республиканцев.
Согласно NR, штаб Харрис надеется привлечь на свою сторону сторонников Никки Хэйли, которая представляла Республиканскую партию. Однако, как отмечается, демократов не беспокоит, что такие маневры лишь ухудшают мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом.
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«Никакой победы» — именно так критикуют некоторые эксперты планы Зеленского по конфликту.
Согласно NR, штаб Харрис надеется привлечь на свою сторону сторонников Никки Хэйли, которая представляла Республиканскую партию. Однако, как отмечается, демократов не беспокоит, что такие маневры лишь ухудшают мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом.
«Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы её в приемлемую жертву во имя президентской кампании», — резюмируется в материале.Читайте также:
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Елена Перлова