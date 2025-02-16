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Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины

Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна получить максимально справедливое по отношению к ней мирное соглашение и надежные гарантии безопасности, передает РБК.
По его словам, Украину также следует принять в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО). Павел подчеркнул, что союзникам Киева необходимо думать не только над началом переговоров с Москвой, но и над планом восстановления после окончания боевых действий.

Президент Чехии добавил, что план Маршалла для Украины был бы отличной идеей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#чехия
Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте
Глава дипломатии ЕС Каллас: в украинском конфликте не гибнут мирные россияне
16 февраля 2025, 07:45

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе выступления на Мюнхенской конференции отказалась признать гибель гражданского населения России в украинском конфликте. Об этом сообщает RT.
«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — приводит RT заявление представителя ЕС.

По ее словам, погибают лишь российские военные и на чужой территории. Каллас отметила, что Европейский союз должен перераспределить свои ресурсы, чтобы Киев мог продолжать военные действия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии
Fox News: Украину не пригласили на переговоры России и США в Эр-Рияде
16 февраля 2025, 07:29

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на украинского представителя.
Ранее стало известно, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Эр-Рияде, чтобы подготовить почву для переговоров по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Согласно информации источника, Киев не был информирован о предстоящих переговорах. Соответствующую информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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#переговоры
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Спецпосланник Трампа раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать США
Келлог: США на переговорах могут ожидать от России территориальных уступок
16 февраля 2025, 07:17

Фото: iStock/ffikretow

США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применении силы в дальнейшем в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.
Он отметил, что уступки ожидаются от обеих сторон конфликта. При этом чиновник не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.

По словам Келлога, переговоры могут затронуть российские доходы от нефти и газа, подчеркнув, что Западу необходимо сделать больше для эффективного применения санкций в отношении РФ.

Ранее G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, раздались взрывы в жилом секторе
16 февраля 2025, 05:07

Фото: iStock/gaffera

Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь с 15 на 16 февраля, сообщил губернатор Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что взрывные устройства были сброшены на жилой сектор и грузовой автомобиль. В двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Взрыв также повредил газопровод, но утечку оперативно устранили.

Грузовик, загоревшийся после попадания дрона, потушили пожарные.

«Предварительно, пострадавших нет», — добавил Гладков.
Окончательные последствия атаки уточняются — днем запланирован обход территории.

Ранее сообщалось, что политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев на встречу приглашен не был.

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Стратегия на крайний случай? Киев «готов» поставлять яйца в США в обмен на поддержку
WP: Украина согласна отправлять США крупные партии яиц ради поддержки Вашингтона
16 февраля 2025, 03:47

Фото: iStock/AlexPro9500

Украина рассматривает возможность поставок яиц в США на фоне дефицита продукции в американских магазинах ради шанса на поддержку Вашингтона. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника, подчеркивая «шутливый» характер предложения.
По данным издания, Киев осведомлен о резком росте цен на яйца в США, вызванном вспышкой птичьего гриппа, и готов помочь, учитывая потенциальную выгоду для себя.

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — пишет The Washington Post.
Согласно данным Минсельхоза США, оптовая цена на яйца превысила $7 за дюжину. Financial Times уже отмечала, что нынешний кризис — крупнейший за последние годы.

Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.

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