Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины

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Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна получить максимально справедливое по отношению к ней мирное соглашение и надежные гарантии безопасности, передает РБК.
По его словам, Украину также следует принять в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО). Павел подчеркнул, что союзникам Киева необходимо думать не только над началом переговоров с Москвой, но и над планом восстановления после окончания боевых действий.
Президент Чехии добавил, что план Маршалла для Украины был бы отличной идеей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Президент Чехии добавил, что план Маршалла для Украины был бы отличной идеей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова