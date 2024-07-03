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Шеремет: США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

03 июля 2024, 06:44
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что ударами американским оружием по территории Российской Федерации власти США хотят развязать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — сказал он в беседе с агентством.



Депутат ГД добавил, что пришло время всему миру поставить на место американский режим Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия. Глава государства заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Губернатор Богомаз: 4 БПЛА уничтожены силами ПВО в Брянской области
03 июля 2024, 06:43

Фото: iStock/vadimrysev

В Брянской области силами ПВО были уничтожены 4 беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — написал Богомаз.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ пытался расстрелять сослуживцев со спины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Солдат ВСУ пытался расстрелять сослуживцев со спины
Солдат ВСУ, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен
03 июля 2024, 06:18

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военный Вооруженных сил Украины во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, который был ранен в результате этого инцидента, рассказал, что позиции начали штурмовать. Он побежал отражать наступление. Один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем.

«Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был. Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило», — рассказал он.

Военный отметил, что стрелявший пытался убежать, но его FRV-дроном или чем-то накрыло. После этого Алексей Давыденко сдался в плен. В России ему провели две операции.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#конфликт
#владимир путин
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Стало известно, что происходит в Новороссийске после атаки катеров
Кравченко: в Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров
03 июля 2024, 06:02

Фото: istockphoto/saiko3p

Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители и гости города-героя! 3 июля до 9.00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал он.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, позднее он сообщал, что эту атаку отражают.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пляжи
#военные
#владимир путин
#президент
#радио
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#лидер
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#всу
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В блокноте испаноговорящего наемника нашли шифрованные обозначения ВСУ для связи
03 июля 2024, 05:49

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

Шифрованные обозначения украинских военных для радиосвязи были найдены в блокноте испаноговорящего наемника, который нашли на позициях Вооруженных сил Украины, информирует РИА Новости.
Блокнот военные ВС РФ нашли после штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. В нем записаны шифрованные обозначения различных родов войск и боевых единиц. Ранее мобилизованный из Самары с позывным «Чешир» рассказал, что блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику. Он записывал в него слова, чтобы общаться с военными ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#водка
#владимир путин
#президент
#дрон
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Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении
03 июля 2024, 05:29

Фото: istockphoto/macky_ch

Военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в МО РФ.
Выстрел по танку был произведен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Военные ВС РФ получили координаты цели от расчета БПЛА, прибыли на огневую позицию, а после точным попаданием уничтожили танк Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#бпла
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#всу
#вс рф
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Наемник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за подготовки базы к удару с воздуха
03 июля 2024, 05:19

Фото: istockphoto/reflection_art

Командование Вооруженных сил Украины постоянно проявляет дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха. Об этом рассказал финский наемник Ральф Сирен, пишет РИА Новости.
По его словам, в течение 5 месяцев он не один раз чувствовал разочарование. Наемник рассказал, как после российского удара его перебросили на новую военную базу. Там его встретили расставленные палатки в поле. Украинские военные в ответ на его возмущение сказали, что на базе хорошая противовоздушная оборона.

По словам Сирина, среди украинских командиров царит полный дилетантизм. Плохой организацией отличаются не только украинские части, но и подразделения из иностранцев.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Произошло это из-за того, что военные ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось подразделение командира. Бойцы нацбата «Кракен» должны были прикрывать боевиков ВСУ, но вышли из боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#вс рф
#наемник
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Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере
03 июля 2024, 04:59

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, который сдался в плен, рассказал, что военные Вооруженных сил Украины в Часовом Яре раздавили сослуживца на бронированном гусеничном транспортере. Об этом информирует РИА Новости.
Произошло это из-за того, что военные ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось подразделение командира. Бойцы нацбата «Кракен» должны были прикрывать боевиков ВСУ, но вышли из боя. Гриднев запросил подкрепление, однако российские военные ликвидировали группу солдат Вооруженных сил Украины на подходе, после чего была вызвана эвакуационная машина.

«Все так быстро произошло, после этого «мотолыга» рванула, сначала задом, начала разворачиваться. Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его «мотолыгой» переехали», — рассказал военнопленный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах
03 июля 2024, 04:05

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Приморья арестован по обвинению в передаче Главному управлению разведки Министерства обороны Украины данных об уязвимых местах на железной дороге. Об этом сообщает региональное погрануправление Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
В сообщении говорится, что сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность жителя региона, который был причастен к госизмене. Следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю на мужчину возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к действиям против безопасности государства. Согласно информации следствия, мужчина, являясь «сторонником киевского режима и украинских националистических структур», разместил в социальных сетях материалы, которые содержали призывы к деятельности, направленной против госбезопасности России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром
03 июля 2024, 03:39

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Военные ВС РФ из отряда «Невский» встретились в снайперской дуэли с парой профессиональных стрелков боевиков ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам российских бойцов, весной они выполняли военные задачи недалеко от города Часов Яр. Командование Вооруженных сил Украины прислало снайперскую пару, которая должна была вычислить и уничтожить российских стрелков.

«Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы», — поделились в беседе они.

Для того чтобы вычислить позиции снайперов ВСУ, нашим военным пришлось потратить почти сутки. Боевики выдали себя, когда решили сменить позицию. По словам военного ВС РФ, он выстрелил в украинского пулеметчика в соседней посадке.

«Они засекли наш выстрел и начали спешно перекладываться. Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — рассказал один из российских военных.

По его словам, один из снайперов Вооруженных сил Украины остался жив. Он скрылся. Второго удалось ликвидировать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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