Шеремет: США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

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Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что ударами американским оружием по территории Российской Федерации власти США хотят развязать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием.
Депутат ГД добавил, что пришло время всему миру поставить на место американский режим Джо Байдена.
Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия. Глава государства заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — сказал он в беседе с агентством.
Депутат ГД добавил, что пришло время всему миру поставить на место американский режим Джо Байдена.
Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия. Глава государства заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова