Президент Финляндии не видит причин для отправки войск на Украину

Фото: iStock/Sitikka
Президент Финляндии Александр Стубб не видит причин отправки своих вооруженных сил на Украину, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что их страна оказывает поддержку Украине другими доступными средствами. На пресс-конференции в Киеве президент подчеркнул, что считает крайне важным, чтобы страны Европы, США и Запад сосредоточились на реальной помощи Украине.
Он отметил, что это может включать в себя предоставление Украине вооружения, боеприпасов и оказание помощи в обучении.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью Financial Times, что хотя возможность отправки западных войск на Украину в будущем не исключена, на данный момент такой необходимости нет.
Читайте также:
Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности
Стало известно, чем вступившая в НАТО Финляндия угрожает России
Финляндия безвозмездно передаст Украине боевые катера
Он отметил, что это может включать в себя предоставление Украине вооружения, боеприпасов и оказание помощи в обучении.
Читайте также:
Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности
Стало известно, чем вступившая в НАТО Финляндия угрожает России
Финляндия безвозмездно передаст Украине боевые катера
Артем Кузьмин