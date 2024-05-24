Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину

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Президент Финляндии Александер Стубб сообщил агентству STT, что на данный момент обсуждать отправку финских военных на Украину нет необходимости.
«Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия», — отметил Стубб, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.Он подчеркнул, что вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач обсуждать сейчас не нужно.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.
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