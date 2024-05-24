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Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину

Стубб: нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину
24 мая 2024, 13:30
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил агентству STT, что на данный момент обсуждать отправку финских военных на Украину нет необходимости.
«Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия», — отметил Стубб, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.
Он подчеркнул, что вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач обсуждать сейчас не нужно.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

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Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1
Кабмин: ФРГ и Дания поставили Украине 10 танков Leopard, на очереди РСЗО Himars
24 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. Об этом сообщили в немецком кабмине.
Отмечается, что в пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS. Согласно информации источника, количество направленных на Украину танков Leopard 1 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 единиц — до 40 боевых машин.

Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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Боец ВСУ угнал украинский танк и перешёл на сторону ВС РФ
24 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Боец ВСУ угнал украинский танк Т-64 танк и перешёл на сторону армии России на Донецком направлении. Об этом пишет Mash.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. К российским военным подъезжал с поднятым вверх стволом, чтобы обозначить себя.

Сам он рассказал, что уехать с позиции ВСУ было безопаснее на танке, чтобы никто не заподозрил его в побеге, а приняли отъезд за боевое задание и не выстрелили в спину.

Максим родился в Сватово в ЛНР, потом жил в Польше, но вернулся на Украину, попал в ВСУ, после чего перешёл на сторону России.

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Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий
Азаров: поставки вооружения и техники не спасают Украину от потери территорий
24 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Поставки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины из западных стран не спасают страну от лавинообразной потери территорий. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники», — написал он.

По его словам, только в Харьковской области РФ взяла под контроль 49 населенных пунктов. Из них 36 — в Купянском районе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинским военнослужащим дали пожизненно за расстрел жителей Мариуполя
В ДНР военнослужащие ВСУ получили пожизненно за расстрел гражданских в Мариуполе
24 мая 2024, 12:39

Фото: iStock/Sinenkiy

В Донецкой народной республике (ДНР) четверо украинских военнослужащих приговорены к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя, сообщила прокуратура ДНР.
Суд установил, что с марта по апрель 2022 года бойцы мотопехотного батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на позиции в Мариупольском металлургическом комбинате, расстреляли из автоматов трех гражданских, проходивших мимо. Один мирный житель погиб на месте, двум другим удалось спастись.

В 2023 году Верховный суд ДНР вынес обвинительные приговоры в отношении этих четырех осужденных за убийства мирных жителей.

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#расстрел
#запорожье
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Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Главком ВСУ Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными
24 мая 2024, 12:18

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия.
«Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях», — написал он в Facebook*.
Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.

Ранее главком ВСУ сообщал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#всу
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На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом
24 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области, сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.
Сообщается, что повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. Несмотря на это, поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать по графику, уточнили в «Укрзализныця».

Ранее, 23 мая, сообщалось о повреждении нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что было зафиксировано около десяти детонаций, а позже в течение дня произошла еще серия взрывов.

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#вс рф
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Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео
Уроженец Тувы захотел отправить «всех русских» на СВО, мужчину сняли на видео
24 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Уроженец Республики Тыва пожелал отправить жителей русской национальности в зону проведения спецоперации. Об этом он сообщил на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
Ролик демонстрирует, как мужчина заявляет об отсутствии русской национальности. По его словам, «всем русским лучше идти на СВО».

Спустя некоторое время уроженец Тувы попросил прощения за свои слова. Он отметил, что ему стыдно за свой поступок, а также подчеркнул, что говорил неуместные реплики в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признался, что не стоит на учете в военкомате. На вопрос о том, готов ли он сам отправиться на фронт, житель российского региона не ответил.

Ранее сообщалось, что иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР.

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В Крыму прокомментировали показ в США «карты ударов» по России
Константинов сравнил показ «карты ударов» США по РФ с хождением по минному полю
24 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/Jon Rehg

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил представленную в конгрессе США «карты ударов» по России с хождением американцами по минному полю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, американцы глубоко заблуждаются в том, что за Московой не последует никакого ответа, в случае атак на российскую территорию. Он отметил, что российский ответ будет точным и неожиданным.

Константинов также добавил, что Вашингтон уже давно наводит свое оружие, формально переданное украинским боевикам, на российскую территорию и убивает российских граждан.

Напомним, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая американского госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории РФ, показал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Вашингтоном ракеты ATACMS.

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#сша
#россия
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#сво
#спецоперация
#война
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Польша решила «контролировать» Россию с помощью США
WION: Польша будет следить за РФ через американские радары
24 мая 2024, 11:28

Фото: iStock/ffikretow

Польша подписала договор с Соединенными Штатами, позволяющий ей использовать их радиолокационные системы для наблюдения за своими границами, сообщает WION.
В репортаже отмечается, что по контракту польская сторона получит четыре аэростата в дополнение к своей системе противовоздушной обороны и системе прибрежного наблюдения. Радары, установленные на этих аэростатах, будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского Калининграда, уточнили журналисты.

Глава министерства обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, использующей такие системы.

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