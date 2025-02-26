Спецпосланник Трампа Келлог уверен в скором окончании украинского конфликта

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Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что конфликт в стране завершиться в скором времени. Об этом политик заявил в ходе своего интервью телеканалу Fox News.
«Я абсолютно уверен и доверяю ему (Дональду Трампу) в том, что эта война закончится в скором времени», — поделился Келлог.
Ранее Дональд Трамп поделился ориентировочной суммой сделки с Украиной по добыче редкоземельных металлов в стране. По словам американского лидера, объем средств этого проекта может составлять один триллион долларов.
К тому же Трамп согласился с мнением о необходимости размещения миротворцев на Украине. Президент США отметил, что данный контингент должен устраивать все стороны.
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