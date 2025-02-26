Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына

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Как рассказала жительница Курахово Лариса Борисова, ей пришлось прятаться от украинских беспилотников во время похорон своего сына. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Святого нет у Украины - видеть, что я закапываю своего сына, хороню людей, и все равно раза четыре я пряталась, чтобы не погибнуть. Это дроны все время били и били», — рассказала агентству Лариса.
По словам жительницы, сын ее погиб вместе с товарищами от удара беспилотником ВСУ. Дрон атаковал троих людей возле храма. Женщине пришлось три дня добираться до места гибели сына, чтобы его похоронить.
Курахово был освобожден российской армией 6 января этого года. Город расположен в менее 50 километрах от Донецка. Данный населенный пункт является крупнейшим в юго-западной части ДНР.
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Иван Мусатов