В Евросоюзе обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием

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Главы МИД государств-членов Европейского союза впервые обсудили снятие ограничений на использование ВСУ предоставленного Западом оружия для ударов по целям на территории Российской Федерации. С таким заявлением выступил глава объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе, информирует Reuters.
«Мы обсудили с главой МИД Украины потребности в области обороны, в частности, дополнительные системы ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России. Дебаты по этому вопросу нарастают», — заявил он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак