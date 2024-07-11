В Литве заявили о провале плана Макрона по отправке инструкторов на Украину

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План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину провалился. Так считает президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует Bloomberg.
«Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки, и без консенсуса идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе», — говорится в статье.
Согласно публикации, президент Франции не предпринял никаких шагов для решения этого вопроса.
При этом издание передает слова неназванного французского чиновника, который утверждает, что план по отправке иностранных инструкторов на Украину по-прежнему остается в силе, однако последнее слово требуется от Макрона.
Напомним, в мае текущего года Макрон не исключил отправки иностранного военного контингента на Украину, однако многие страны ЕС не поддержали его.
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Элина Позднякова