Президент Литвы заявил о готовности направить военных на Украину

Фото: iStock/AlxeyPnferov
Власти Литвы выразили готовность направить на Украину войска в качестве поддержки. Однако для реализации решения его должны поддержать и другие страны коалиции, помогающей Киеву, сообщил президент республики Гитанас Науседа.
Глава государства, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что Литва говорит о конкретной численности военных, которые могут отправиться на Украину. Однако должно быть согласие всех стран коалиции для оказания такой помощи.
Ранее литовский президент заявил, что страна готовится к конфликту НАТО и России, который, по его словам, может вспыхнуть до 2030 года. На случай такого развития событий Литва уже в текущем году полностью подготовит специальное военное подразделение. Также он добавил, что при снятии с России санкционных ограничений, у Литвы будет менее пяти лет на подготовку к конфликту.
Читайте также:
Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
В Литве грянул скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя министра финансов
Ранее литовский президент заявил, что страна готовится к конфликту НАТО и России, который, по его словам, может вспыхнуть до 2030 года. На случай такого развития событий Литва уже в текущем году полностью подготовит специальное военное подразделение. Также он добавил, что при снятии с России санкционных ограничений, у Литвы будет менее пяти лет на подготовку к конфликту.
Читайте также:
Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
В Литве грянул скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя министра финансов
Анастасия Чинкова