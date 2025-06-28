Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с неожиданным визитом
Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев для встречи с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом в соцсети X сообщила канцелярия польского лидера.
Уточняется, что у президента Польши запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Визит Дуды имеет характер «прощального», поскольку президент уходит со своего поста 6 августа.
Канцелярия также разместила в соцсети ролик встречи польского лидера на вокзале Киева главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Ранее стало известно, изменит ли новый президент Польши отношения с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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