Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с неожиданным визитом

28 июня 2025, 11:23

Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев для встречи с Зеленским

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом в соцсети X сообщила канцелярия польского лидера.