Дипломат Жданова заявила, что оружие с Украины попадает к террористам в Африке

28 июня 2025, 10:12

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Оружие с Украины попадает к террористам и членам преступных группировок в Африке, а также странах Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщила дипломат Юлия Жданова, возглавившая делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, передает РИА Новости.