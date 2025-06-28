Дипломат Жданова заявила, что оружие с Украины попадает к террористам в Африке
Оружие с Украины попадает к террористам и членам преступных группировок в Африке, а также странах Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщила дипломат Юлия Жданова, возглавившая делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, передает РИА Новости.
Жданова подчеркнула, что незаконный оборот оружия представляет угрозу для международной безопасности. По мнению дипломата, на рост объемов перетока западного оружия с Украины на черные рынки оказывают негативное влияние высокий уровень коррупции в Киеве и крупные нарушения в организации учета продукции военного назначения.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за происхоящего на Ближнем Востоке помощь со стороны партнеров, прежде всего от США, может сократиться. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: