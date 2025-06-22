В Польше рассекретили ложь киевского режима о России
Обвинения киевского режима в адрес РФ в похищении украинских детей — ложь. С таким заявлением выступил журналист Матеуш Пискорский в материале для польской газеты Mysl Polska.
Пискорский обратил внимание, что Москва, вопреки заявлениям прессы, не могла похитить украинских детей из прифронтовых районов для их «русификации», так как большая часть находящихся там семей являются русскоязычными.
Польский журналист заметил, что киевский режим опять не представил никаких доказательств, имен и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении Российской Федерации по похищению несовершеннолетних.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что более сотни детей, которые приписывали Москве в качестве якобы похищенных, были найдены в Германии. Захарова заявила, что в странах Европы даже не знают, сколько на их территории находится детей из Украины. Мария привела в пример границу Польши, которую пересекли десятки тысяч украинских детей.
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