Президент Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Президент Польши Анджей Дуда выразил признание позиции Франции по украинскому конфликту, однако отметил, что Польша не рассматривает возможность отправки своих войск на Украину.
«Мы видим и ценим изменение позиции Франции в отношении противостояния агрессивной неоимпериалистической политике России и помощи атакованной Украине. Мы настаивали на этом с первых часов войны. Однако сегодня в Польше не идет речь об отправке наших солдат в Украину», — заявил Дуда.Дуда подчеркнул необходимость оказания помощи Украине только такими способами, которые не представляют риска прямого вовлечения государств НАТО в военные действия.
Отметим, что 2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна все еще рассматривает возможность отправки военных на Украину.
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